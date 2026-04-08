La Repubblica – Conte-ADL, il summit di fine stagione: il tecnico ha tre richieste, il Patron cerca il rinnovo. Lo scenario

Il Napoli non intende privarsi di Antonio Conte prima della naturale scadenza del suo contratto, che è il 30 giugno 2027. È quanto riporta l’edizione odierna di La Repubblica, che scrive a proposito del futuro del tecnico, per cui si vocifera il ritorno al ruolo di Ct della Nazionale. A fine stagione, il tecnico si incontrerà con De Laurentiis, insieme a cui studierà le strategie per il futuro. Qui, presenterà le sue visioni sul calciomercato, sul nuovo centro sportivo e per quanto riguarda la gestione degli infortuni. Il Patron però non si farà trovare impreparato. Anzi, sul tavolo c’è il rinnovo in azzurro fino al 2028, così da non portare avanti un progetto con la data di scadenza già fissata. E, come riporta la testata, l’apertura alla Nazionale da parte di entrambi sarebbe solamente strumentale. I tempi della Figc, la cui prima assemblea per la ricostruzione è fissata per il 22 giugno con l’elezione del nuovo presidente, sono decisamente più lunghi. Per allora, Conte e ADL avranno già tirato le somme.