Allegri in conferenza: “Napoli bravo a vincere con un episodio. Su Pulisic e Leao…”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan:

“Il Napoli concede pochissimo e mi aspettavo una partita difficile. Sono partite in cui devi essere bravo a portarti a casa l’episodio e loro sono stati pià bravi di noi. Ora dobbiamo guardare chi ci insegue perché mancano ancora un po’ di vittorie per arrivare in Champions”.

“Pulisic è tornato tardi dalla nazionale, Leao ha problemi al pube e non è al massimo. Purtroppo i giocatori non sono macchine che si accendono e funzionano. Ora dobbiamo rimanere tranquilli e pensare alla prossima partita. Il Napoli ha vinto con un episodio, sono le classiche partite bloccate dove vinci così e il Napoli è stato più bravo di noi”.