Napoli, l’iniziativa per la riqualificazione del Teatro Sannazaro: i dettagli

Anche il Napoli contribuisce alla ricostruzione del Teatro Sannazaro, a causa dell’incendio dello scorso 17 febbraio che ha danneggiato la struttura. Il club, di canto suo, metterà a disposizione all’asta 50 magliette originali firmate da Kevin De Bruyne. Ecco il comunicato del club a riguardo:

“L’incendio che lo scorso 17 febbraio ha colpito il Teatro Sannazaro rappresenta una ferita per la città di Napoli e per il suo patrimonio culturale. Situato nel cuore di Chiaia e attivo da oltre un secolo, è uno dei luoghi più riconoscibili della tradizione teatrale napoletana.

Per contribuire alla sua ricostruzione, SSC Napoli promuove un’iniziativa solidale rivolta ai tifosi e alla comunità. Da oggi, attraverso la piattaforma dedicata del partner MatchWornShirt (disponibile qui), saranno messe all’asta 50 cornici in tiratura limitata contenenti la maglia autografata e autenticata di Kevin De Bruyne. Le aste, denominate “SSC Napoli | Teatro Sannazaro Charity Auction”, saranno suddivise in cinque sessioni da dieci pezzi ciascuna, con una durata di 31 ore e programmate tra il 27 marzo e il 7 aprile (con lanci nelle giornate del 27 marzo, 30 marzo, 1 aprile, 3 aprile e 6 aprile). Le 50 cornici includono 10 tipologie differenti, ognuna realizzata in soli 5 esemplari.

L’intero ricavato sarà devoluto al Comitato per la rinascita del Teatro Sannazaro. Attraverso la partecipazione alle aste sarà così possibile aggiudicarsi un oggetto legato alla storia del Club e contribuire in maniera diretta alla rinascita della “bomboniera di via Chiaia”.

Lara Sansone e Salvatore Vanorio, Direttore Artistico e Amministratore del Teatro Sannazaro: “Siamo onorati che un’eccellenza quale la SSC Napoli abbia deciso di sostenere fattivamente la rinascita del nostro amato Teatro Sannazaro, distrutto dal devastante incendio del 17 febbraio 2026, attraverso una meravigliosa iniziativa. ‘Tradizione, arte e identità’, tre valori che accomunano calcio e teatro, come hanno urlato a gran voce i tifosi della maglia azzurra e che la SSC Napoli rappresenta alla perfezione”.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business di SSC Napoli: “SSC Napoli ha una responsabilità che va oltre il campo e un legame con la sua città sempre più stretto. Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere il Club e i suoi tifosi nella ricostruzione del Teatro Sannazaro, un luogo simbolo della cultura partenopea, con l’auspicio che torni presto a splendere”.