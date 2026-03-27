Gds – “Napoli, un top ha firmato il rinnovo del contratto! I dettagli”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato delle importanti novità in merito alla situazione rinnovi in casa Napoli, con diversi giocatori che sono in trattativa con il club per il prolungamento del contratto. La rosea fa sapere che la società ha trovato l’accordo definitivo con Amir Rrahmani e il suo entourage, e che mancherebbe solo l’annuncio ufficiale. Ecco un estratto dell’articolo:

“Rrahmani ha praticamente firmato, va semplicemente dato l’annuncio di un accordo siglato non solo con una stretta di mano. Bisognerà poi incontrare ancora e di nuovo Spinazzola e Juan Jesus, con i quali ha cominciato a dialogare Giovanni Manna, il direttore sportivo. Ma siamo semplicemente alle prime puntate. I romanzi, in casi del genere, vanno spesso per lunghe”.