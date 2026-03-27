Clamoroso Gattuso – “Provai a portare Tonali al Napoli, ma il Milan…”

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della nazionale italiana, nel post partita di Italia Irlanda del Nord ha svelato un clamoroso retroscena di mercato in merito a Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle che fu molto vicino a vestire la maglia del Napoli, proprio quanto c’era ‘Ringhio’ sulla panchina azzurra. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Se la portava a Coverciano mi preoccupavo… Conosco la storia, quando andò al Milan mi chiamò per chiedermi se poteva prendere la mia numero 8, una chiamata che mi sorprese. Io ero al Napoli, provai a portarlo da me ma il Milan fu più bravo. Negli anni il rapporto tra noi è proseguito, c’è stata sempre stima reciproca. Sandro è un giocatore completo, io sapevo fare solo una cosa mentre lui sa fare più cose”.