Cds – “Napoli, si sogna il colpo Goretzka per l’estate: i dettagli”

Il Napoli punta Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, che lascerà a zero il Bayern Monaco al termine della stagione, sarà libero di firmare per un altro club, e si preannuncia una concorrenza folta per il 31enne. Il club farà di tutto per convincerlo a sposare la causa azzurra. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

“Il Napoli, infatti, si sta informando anche per capire quanti margini possono esserci per Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern e della nazionale, in scadenza di contratto e pronto a firmare a zero per un altro club. Uno svincolato di lusso, com’era De Bruyne un anno fa, ma con la concorrenza che si preannuncia folta: Milan, Juve, Inter ma anche Atletico e Arsenal ci pensano. Come il Napoli, dove c’è sempre posto per giocatori esperti, veterani della mediana, a cui affidarsi per restare competitivi”.