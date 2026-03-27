Bufera nazionale, i giocatori esultano per il passaggio della Bosnia: ecco il video diventato virale

Totale caos per la nazionale italiana. Infatti, dopo il passaggio del turno per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, nel post partita l’emittente Rai ha inquadrato Pio Esposito, Federico Dimarco e Guglielmo Vicario a seguire l’altra semifinale play-off tra Galles e Bosnia, lasciandosi andare a un’esultanza per il passaggio del turno della Bosnia che ha fatto scatenare le polemiche e la furia dei tifosi azzurri. Il commentatore tecnico della Rai, Lele Adani, ha rimproverato la scelta della Rai di aver pubblicato le immagini in merito, dato le prevedibili polemiche che si sarebbero scatenate. Ecco il video in merito: