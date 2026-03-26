Sky – Lukaku è ancora in Belgio, tornerà a Napoli la prossima settimana. Irritazione da parte del club

Romelu Lukaku non ha fatto rientro a Napoli. Un fulmine a ciel sereno nell’ambiente partenopeo, che ha suscitato l’irritazione del club. Il belga, sarebbe dovuto rientrare in accordo con il Belgio per migliorare la sua condizione fisica. Così non è stato e, secondo Sky Sport, non lo farà prima dell’inizio della prossima settimana. La dirigenza è sorpresa da questa sua decisione, poiché indicazioni e necessità erano diverse. Di seguito, alcune dichiarazioni del giornalista Francesco Modugno a riguardo.

“La condizione non c’è mai stata. Dopo l’infortunio, ha scelto una terapia conservativa al contrario di De Bruyne. Questa, potrebbe aver dilatato i tempi. Mai più si è rivisto il miglior Romelu, e non si è ancora rivisto a Castel Volturno nonostante le indicazioni. Rimarrà in Belgio con la sua famiglia in quello che può essere per lui un periodo molto particolare, dopo che il Ct Garcia non lo ha ritenuto pronto. Qui, svolgerà un lavoro personalizzato a dispetto delle indicazioni del club. Sviluppi? La società è irritata, e così Antonio Conte, Lele Oriali e lo staff tecnico”.