Schira a RTN – “Conte è convinto che con questa mossa il Napoli possa fare il salto di qualità definitivo, ma il club…”

Nicolò Schira, esperto giornalista di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, dove si è soffermato su diversi argomenti, tra il futuro di Antonio Conte alla situazione rinnovi. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Come già raccontato, a fine stagione Conte e De Laurentiis si siederanno a parlare, come accaduto anche l’anno scorso. Bisognerà capire se c’è la stessa visione. Conte è convinto che con tre o quattro innesti il Napoli possa fare il salto definitivo, ma poi bisogna vedere se questi acquisti sono compatibili con i programmi e con le finanze del club. Il rapporto tra le parti è ottimo, quindi il confronto sarà sereno. Io sono convinto che senza tutti gli infortuni il Napoli avrebbe potuto giocarsi lo scudetto fino all’ultima giornata”.

A proposito di Anguissa, a che punto è il rinnovo?

“Il Napoli vuole blindarlo, ma in questo momento mi risulta più avanti la trattativa per altri rinnovi, come quello di Rrahmani, per cui manca solo la firma. Anche su McTominay i dialoghi sono in fase avanzata. Su Anguissa c’è la volontà di continuare insieme, ma bisogna trovare l’accordo definitivo”.

De Bruyne resterà al Napoli?

“Per me sì. Un De Bruyne come quello visto contro il Lecce non lo lascerebbe andare via nessuno. È un giocatore di livello superiore per il nostro campionato. Certo, tatticamente va collocato bene, perché con lui e McTominay insieme devi trovare gli equilibri, ma i grandi giocatori devono convivere. Il Napoli deve imparare a ragionare da grande squadra: non sempre devono giocare gli stessi undici”.