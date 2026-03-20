Napoli, quante occasioni da cogliere dai parametri zero! Da Goretzka a Senesi, ecco i profili più interessanti

Quante possibili occasioni da cogliere dai parametri zero! in Questa stagione infatti, diversi profili molto interessanti lasceranno il club a scadenza di contratto, per poi essere liberi di accasarsi in un altro club. Per il Napoli, questa può rappresentare un’importante occasione di portare a casa dei giocatori di alto livello. Ecco una lista dei possibili profili che il club azzurro, per disponibilità economiche, può puntare:

MARCOS SENESI, 28 ANNI, DIFENSORE: Giocatore accostato agli azzurri già diverso tempo fa, è diventato assoluto protagonista con il Bournemouth in Premier League. Sul giocatore italo-argentino c’è da tempo la Juventus, che mira a portarlo alla corte di Luciano Spalletti.

JULIAN BRANDT, 29 ANNI, CENTROCAMPISTA: Giocatore di assoluta qualità, un centrocampista con il fiuto del gol e non solo: il suo eventuale acquisto rappresenterebbe un’ulteriore conferma dello step in avanti che sta compiendo il Napoli nelle ultime stagioni.

OSCAR MINGUEZA, 26 ANNI, TERZINO-DIFENSORE: Giocatore che sarebbe utilissimo ad Antonio Conte per la sua duttilità tattica, capace di giocatore sia da terzino, sia da difensore centrale: potrebbe essere un jolly dal punto di vista tattico, capace di giocare sia da braccetto in una difesa a 3, sia da centrale o terzino in una difesa a 4.

LORENZO PELLEGRINI , 29 ANNI, CENTROCAMPISTA: Nel caso in cui il centrocampista giallorosso non dovesse rinnovare con la Roma, il Napoli farebbe sicuramente un tentativo: è infatti noto a tutti l’interesse mostrato dal club azzurro per lui negli scorsi mesi.

EXEQUIEL ZEBALLOS, 23 ANNI, ESTERNO: Nome che è tornato di moda nelle ultime settimane, anche lui nel caso in cui non dovesse rinnovare con il Boca Juniors, potrebbe rappresentare un’opzione per rinforzare il reparto offensivo.

LEON GORETZKA, 31 ANNI, CENTROCAMPISTA: Sicuramente il profilo più difficile da portare alla corte di Antonio Conte per status, interesse degli altri club e stipendio. Rappresenterebbe però un acquisto che permetterebbe al Napoli di fare un ulteriore salto di qualità molto importante.