Napoli, ecco la probabile formazione in vista del Cagliari: Conte lascia a sorpresa due big fuori

Il Napoli si prepara ad affrontare questa sera, alle 18:30, il Cagliari di Pisacane, che in conferenza stampa ha promesso battaglia agli azzurri. Antonio Conte, che dopo tantissimo tempo avrà a disposizione i ‘Fab Four’, potrà contare su diverse opzioni anche dalla panchina. La principale sorpresa di formazione riguarda la probabile esclusione dal primo minuto di Alisson Santos e Frank Zambo Anguissa: al loro posto sono pronti Scott McTominay e Kevin De Bruyne, che agiranno alle spalle di Rasmus Hojlund. In porta, questa volta spazio a Milinkovic-Savic, che avrà davanti il terzetto difensivo composto da Olivera, Buongiorno e Beukema. A centrocampo, sulle fasce confermati Spinazzola e Politano, al centro Lobotka e Gilmour.

NAPOLI (3-4-2-1) – M.SAVIC; BEUKEMA, BUONGIORNO, OLIVERA; POLITANO, GILMOUR, LOBOTKA, SPINAZZOLA; DE BRUYNE, MCTOMINAY; HOJLUND. ALL: ANTONIO CONTE.