Il Mattino – “Napoli, il futuro di De Bruyne è già deciso: c’è la decisione con il club, i dettagli”

L’edizione odierna de il Mattino riporta delle importanti novità in merito al futuro di Kevin De Bruyne, dati i recenti rumors che lo vedrebbero lasciare il club dopo solo una stagione in maglia azzurra. Ecco un estratto dell’articolo:

“Nessuno oggi farebbe a meno di De Bruyne a Napoli. E anche Kevin non vorrebbe fare a meno dell’azzurro. In città si è trovato benissimo, la sua famiglia anche, al netto dei problemi fisici avuti lungo tutti questi mesi. Mercoledì sera, poi, in città sono arrivati anche i suoi avvocati, ieri con lui a Castel Volturno prima della partenza per Cagliari. Un incontro formale con il club, un semplice saluto dopo la visita a Napoli al calciatore belga. E poi chissà, magari anche un modo per stringersi la mano per quello che verrà. Il futuro di De Bruyne non è in discussione, il prossimo anno resterà a Napoli con – si spera – maggiore continuità e possibilità di essere protagonista. I tifosi hanno solo assaggiato quello che può fare, sperano di goderselo a lungo prima e dopo il suo ultimo Mondiale da stella del Belgio”.