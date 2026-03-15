    Sportmediaset – Banda dimesso dopo il malore contro il Napoli. I dettagli

    Scritto da:
    Marco Vitiello
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    lecce
    FLORENCE, ITALY - AUGUST 27: Lameck Banda of US Lecce in action during the Serie A TIM match between ACF Fiorentina and US Lecce at Stadio Artemio Franchi on August 27, 2023 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

    Durante il match giocato ieri tra Napoli e Lecce, Banda ha accusato un malore dopo un contrasto e ha tenuto tutti col fiato sospeso. Il calciatore zambiano ha però subito ripreso conoscenza ma è stato comunque trasportato al Cardarelli.

    Fortunatamente, gli esami hanno dato esito negativo e dato che non è stato rilevato nulla di preoccupante, Banda è stato dimesso. Ecco il comunicato ufficiale del Lecce:

    “Il calciatore Lameck Banda è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo”.

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