Sportmediaset – Banda dimesso dopo il malore contro il Napoli. I dettagli

Durante il match giocato ieri tra Napoli e Lecce, Banda ha accusato un malore dopo un contrasto e ha tenuto tutti col fiato sospeso. Il calciatore zambiano ha però subito ripreso conoscenza ma è stato comunque trasportato al Cardarelli.

Fortunatamente, gli esami hanno dato esito negativo e dato che non è stato rilevato nulla di preoccupante, Banda è stato dimesso. Ecco il comunicato ufficiale del Lecce:

“Il calciatore Lameck Banda è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo”.