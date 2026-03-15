Bari – Reggiana 4-1: Rao protagonista con una doppietta ed un assist

9 punti nelle ultime 4 partite per il Bari di Edoardo De Laurentiis che ieri ha battuto 4-1 la Reggiana in uno scontro diretto per la salvezza. Con questa vittoria i Galletti hanno superato proprio la Reggiana in Serie B, portandosi al sedicesimo posto: ad oggi disputerebbero i playout contro la Sampdoria. Protagonista della partita di ieri il classe 2006 del Bari, Emanuele Rao: la giovane ala di proprietà del Napoli ha messo a segno due reti (15′ e 48′) e fornito un assist a Federico Artioli per il gol dell’1-0 (10′). A segno anche Moncini (57′) per i padroni di casa, inutile il gol di Lusuardi per la Reggiana (89′). Rao é attualmente a quota 5 gol questa stagione con il Bari, tutti gol segnati in Serie B.