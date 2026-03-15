Alvino: “L’aver ribaltato in maniera sontuosa la partita contro il Lecce significa aver quasi blindato la zona Champions”

Vittoria importante ieri per il Napoli che batte 2-1 in rimonta il Lecce al Maradona. A rispondere al gol di Siebert (3′) ci pensano Hojlund (46′) e Politano: gli ingressi in campo di De Bruyne e McTominay prima del secondo tempo hanno senza dubbio cambiato la partita. Con questa vittoria il Napoli si porta a -9 dall’Inter capolista, ma soprattutto allunga sul quinto posto occupato dal Como che é attualmente a -8 dai Partenopei. Il giornalista di Radio CRC, Carlo Alvino, pubblica sul suo profilo Facebook il suo commento sulla partita: ecco le sue parole.

“La grande bellezza di De Bruyne e McTominay ha scosso un Napoli sonnacchioso, ma é stato l’inesauribile Politano a prendersi la scena: un assist e un gol per Matteo, il simbolo della resilienza ormai giocatore instancabile sotto la gestione Conte. Dopo un primo tempo complicato, l’aver ribaltato in maniera sontuosa il match nella ripresa, significa aver quasi blindato la zona Champions, a +8 su Como e Roma (attese dallo scontro diretto).

I sogni sono belli e qualcuno ha il “coraggio” di sussurrare strane parole, mi piace sottolineare che recuperare nove punti all’Inter (anche se davanti intanto c’é il Milan) a nove giornate dal termine resta un’impresa ai limiti del miracoloso. Una vera e propria “prova del nove”. Nel frattempo, godiamoci la terza vittoria consecutiva e andiamo a letto… sognando“.