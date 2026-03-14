Napoli-Lecce, Meret: “Oggi troppi errori tecnici ma contava vincere. Nazionale? Spero di continuare a far parte del Gruppo”

Il portiere del Napoli, Alex Meret, è intervenuto dinanzi ai giornalisti presenti nella sala stampa dello stadio Maradona:

“Nel primo tempo abbiamo fatto diversi errori tecnici e abbiamo preso subito goal, ma poi siamo rientrati in campo con la voglia di ribaltarla, facendo goal subito e la rimonta ci è riuscita. Questa vittoria ci aiuterà nel nostro percorso. Cosa ci ha messo più in difficoltà? Loro ci lasciavano sempre il primo passaggio, abbiamo fatto degli errori che in genere non facciamo e loro sono stati bravi in ripartenza, hanno degli esterni davvero veloci e noi abbiamo concesso troppo spazio”.

La fascia da Capitano? “Per me motivo di orgoglio, cerco sempre di dare il mio contributo”.

La Nazionale? “Vorrei giocare il più possibile e trovare spazio anche in Nazionale, faccio già parte del Gruppo da 5-6 anni e spero di continuare a farlo. Abbiamo un grande obiettivo da centrare e speriamo di riuscirci”.

Sui goal presi di testa.. “Non siamo contenti su questo aspetto, vero che l’obiettivo è sempre vincere ma abbiamo preso troppi goal su situazioni di calcio d’angolo. Dobbiamo tenere sempre alta la tensione e stare concentrati perché le partite al giorno d’oggi si possono decidere anche sui calci da fermo, ci proveremo nelle prossime partite”.