Napoli-Lecce, le formazioni ufficiali: confermato Alisson, la scelta su Anguissa!

Tutto pronto al Maradona per la sfida tra Napoli e Lecce, gli azzurri in campo per rosicchiare altri due punti all’Inter, fermato dall’Atalanta in casa sull’1-1, cercando di portarsi a -9 dalla vetta in attesa della partita del Milan di domani sera. Di seguito l’undici titolare scelto dal tecnico Antonio Conte, che potrà contare sugli importanti rientri di Anguissa e De Bruyne, che già hanno fatto vedere nella sfida col Torino di poter dare una grossa mano in questo finale di stagione:

NAPOLI (3-4-3): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Hojlund, Alisson Santos. All. Conte.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco.