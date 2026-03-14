Napoli – Lecce: Ecco le formazioni scelte da Conte e Di Francesco

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli – Lecce:
NAPOLI (3-4-2-1) – Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte
Torna titolare Anguissa dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per molto tempo. Torna tra i convocatii anche McTominay che ha recuperato dall’infortunio col Genoa.
Tuttavia, viene confermato l’11 visto contro il Torino con però Meret al posto di Milinkovic-Savic, Beukema e Olivera titolari mentre c’è Elmas al posto dell’infortunato Vergara. Ancora ai box Di Lorenzo, Lobotka e Vergara alle prese con i rispettivi recuperi.
LECCE (4-3-3) – Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Stulic. All. Di Francesco