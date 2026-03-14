Conte: “stanno recuperando calciatori assenti per tanto tempo. Sull’assetto tattico…”

Ecco le dichiarazioni di Conte ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli – Lecce:

Sui rientri dei big: “stanno recuperando calciatori assenti per tanto tempo ma bisogna vedere in che condizioni rientrano. Devo essere bravo io a gestire i minutaggi e in queste ultime 10 partite si consegneranno i posti per lo scudetto e per l’Europa, quindi dobbiamo essere molto attenti in questo”.

Sull’eventuale assetto tattico con tutti i big in campo: “a noi è venuto a mancare un elemento fondamentale come Di Lorenzo che, insieme a Mazzocchi, è l’unico che può fare il terzino nella difesa a 4. Per cui dovremmo aspettare il suo recupero e credo che andare a buttare le certezze trovate con questo modulo potrebbe essere dannoso per noi”.

Sulle dichiarazioni del ds Manna: “quando sono arrivato ho firmato un contratto triennale, come ogni anno ci siederemo per fare delle valutazioni in maniera molto serena. Tutti sanno che a Napoli sto bene e al tempo stesso è giusto capire se il progetto sia giusto, da parte mia c’è tutta la voglia di continuare”.