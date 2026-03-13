Napoli, possibile rivoluzione nella prossima stagione? Ecco chi può lasciare il club

Il Napoli, a prescindere dalla permanenza di Antonio Conte in panchina o meno, dovrà prendere delle decisioni importanti in merito alla rosa, in vista della prossima stagione. Infatti, gli azzurri sono una delle squadre più vecchie del campionato (28,5 anni di media) e tra infortuni vari e l’età che avanza, qualche giocatore molto probabilmente farà le valigie. Chi sono i possibili indiziati?

JUAN JESUS: 34 anni, contratto in scadenza a giugno, occupa un posto over in lista. Difficilmente il club rinnoverà il contratto;

MERET ? : 28 anni, contratto in scadenza nel 2027, utile per le liste in quanto fa parte del ‘vivaio Italia’, ma il tandem con Milinkovic-Savic sicuramente non giova al portiere italiano. Da vedere cosa deciderà insieme al club;

SPINAZZOLA ? : 32 anni, contratto in scadenza a giugno, stesso discorso di Juan Jesus, anche se qui il club potrebbe rinnovare il contratto all’esterno per un altro anno. Da vedere i possibili sviluppi;

OLIVERA ? : 28 anni, contratto in scadenza nel 2030. Occupa posto over in lista. Già nel giro di diversi rumors di mercato a gennaio, da vedere se il club avrà intenzione di sacrificare l’uruguagio per fare cassa;

MAZZOCCHI : 30 anni, contratto in scadenza nel 2027, occupa posto over in lista, probabilmente le strade si separeranno nella prossima sessione di mercato.

ANGUISSA : 30 anni, contratto in scadenza nel 2027. Nota dolente in questo caso, ma la volontà del calciatore di lasciare gli azzurri nella scorsa stagione e le trattative per il rinnovo che sembrano andare in rilento, con l’aggiunta che il Napoli sembra essere alla ricerca di un centrocampista, tutto fa pensare che le strade possano separarsi a fine stagione.

POLITANO ? : 32 anni, contratto in scadenza nel 2028. Anche qui da vedere la volontà del club e del calciatore se proseguire insieme o separarsi a fine stagione.

LUKAKU : 32 anni, occupa posto over in lista. Tra lui e Kevin De Bruyne, sembra essere proprio l’attaccante belga ad essere sacrificato, dato l’ingaggio che pesa molto sulle casse del club.

GIOVANE ? 22 anni, non occupa posto over in lista. Qui c’è da fare un discorso a parte. Infatti, bisognerà vedere, in caso di permanenza di Antonio Conte, se il mister deciderà di promuovere l’acquisto del brasiliano o meno.

Come si può ben notare, la possibile lista sarebbe molto lunga, ma tanti interrogativi sono presenti. Quel che è certo, è che il Napoli dovrà sfoltire la rosa in tutti i reparti.