Juan Jesus a Canale 8 – “Infortuni? Mi capitò con l’Inter, ci ritrovammo a giocare con la Primavera…”

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Canale 8, dove si è soffermato sul caldissimo tema infortuni in casa Napoli. Ecco n estratto delle sue dichiarazioni:

“E’ stata una stagione complicata, ma mi è capitato un anno all’Inter, con Stramaccioni in panchina, in cui a dicembre eravamo a -1 dalla Juventus e poi sono cominciati tanti infortuni, si fecero male Palacio, Milito… Ci siamo ritrovati a giocare quasi con la Primavera, però parlo di 10-12 anni fa. Ritrovarsi in una situazione del genere è complicato perché noi avevamo uno scudetto da difendere e con giocatori nuovi. E’ stata una stagione non dico complicata ma diversa da quello a cui di solito siamo abituati tutti”.