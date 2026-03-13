Ghoulam – “Higuain era più di un fuoriclasse, ti faceva vincere le partite da solo. Su Mertens e Insigne…”

Faouzi Ghoulam, nella sua lunghissima intervista a Fanpage, si è anche soffermato su diversi suoi ex compagni di squadra, da Higuain, Mertens, Insigne e non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il compagno più forte? Senza dubbio Gonzalo Higuain. In Italia si usa spesso la parola “fuoriclasse” per tutti, ma con lui ho capito cosa significasse davvero. Gonzalo era oltre il concetto di “forte”: era uno di quei giocatori che ti fanno vincere le partite e i campionati da soli. Vedendo lui, Raul Albiol e José Callejon, capivi perché fossero stati al Real Madrid: hanno qualcosa che agli altri manca. Poi c’era Dries Mertens, che entrava e spaccava le partite, e Lorenzo Insigne, che faceva cose incredibili per la sua età. Lì ho capito che il salto di qualità era enorme: non si poteva più pareggiare, bisognava vincere a tutti i costi.”