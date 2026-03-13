Clamoroso De Maggio a KKN – “Il Napoli aveva preso Valverde e Theo Hernandez, ecco perchè saltarono”

Il Napoli, nell’estate del 2019, aveva praticamente chiuso l’arrivo di due top player. si parla di Federico Valverde e di Theo Hernandez. A svelarlo è Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Se proprio ve la devo raccontare tutta, estate 2019, eravamo a Dimaro, e vedevo un po’ nervoso Giuntoli e non capivo. Poi mi trovai in hotel, c’era anche Chiavelli e il presidente De Laurentiis. Dissi al presidente, se vuole vado via visto il clima, ma lui mi disse che Giuntoli era nervoso per due motivi: perché erano stati chiusi Valverde e Theo Hernandez col Real Madrid, ma il primo fu bloccato da Zidane mentre il secondo alla fine andò al Milan nonostante il Napoli lo avesse acquistato. Ma la moglie voleva andare a Milano”