Schira: “Ecco la posizione del Napoli sul riscatto di Elmas”. I dettagli

Dal suo tanto voluto ritorno in maglia azzurra, Elmas ha sempre dato il massimo in campo giocando spesso fuori ruolo. Il macedone infatti ha ricoperto tantissimi ruoli partendo da quelli sulla fascia sinistra come esterno o ala fino al centrocampo dove ha giocato da mezzala, da playmaker al posto di Lobotka e anche da box-to-box al posto di McTominay.

Nonostante tutto, l’ex Lipsia ha sempre dato il massimo cercando di non far sentire le mancanze di chi era momentaneamente assente. La sua duttilità sta convincendo tutto l’ambiente partendo da Conte fino alla società e infatti, come riportato da Niccolò Schira su X, i partenopei stanno valutando l’eventuale riscatto. Tuttavia, Elmas ha sempre dimostrato la sua volontà di vestire la maglia azzurra e dunque la decisione sarà solo nelle mani della società.