Non facciamoci ingannare da quello che poteva essere, ma non è stato

E invece, purtroppo, questa stagione passerà agli annali come quella dei rimpianti , della sfortuna e delle troppe circostanze avverse.

La cosa curiosa è che i due centrocampisti hanno subito fatto sentire la propria presenza, il loro peso specifico nell’economia della squadra, quasi come se non si fossero mai fermati .

Il belga , tra l’altro, non aveva mai giocato nella stessa squadra di club con il connazionale Lukaku, anche lui reduce da un lungo stop e diventato, suo malgrado, l’emblema della malasorte stagionale .

Venerdì sera — giorno poco amato per disputare il turno di campionato — il Napoli , nel finale della gara contro il modesto Torino , ha potuto finalmente schierare, dopo mesi e mesi di assenze forzate, sia Anguissa che De Bruyne .

Con Romelu Lukaku e due dei quattro centrocampisti titolari, la squadra è sembrata avere tutt’altra consistenza.

E viene inevitabile chiedersi: cosa sarebbe successo se fossero stati disponibili per gran parte della stagione anche Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka, McTominay e Neres?

Probabilmente il Napoli avrebbe avuto un percorso diverso in Champions League e non si troverebbe oggi a dieci punti dall’Inter.