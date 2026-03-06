Vergara al CorSera – “Non sono giovane, a 17 anni in Europa giocano in Champions! Su Conte e la Champions…”

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha affrontato diversi argomenti in merito a se stesso e al Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“In Europa i ragazzi a 17 anni giocano in Champions, in Italia si parla tanto di talenti ma forse non siamo pronti culturalmente a considerarli tali. Non chiamateci più giovani, per il calcio non lo siamo. Pio Esposito ha due anni meno di me, è fortissimo. Fisicamente e anche mentalmente. E’ il futuro dell’Italia. (…) Sono passato dall’essere il signor nessuno al signor qualcuno. Faccio le cose di sempre, mi vedo con i pochi amici che ho ai quali il calcio neanche piace. Ma non sono più un invisibile. Divertente da un lato. Gli avversari non sapevano neanche se ero destro o sinistro. Mi sono tolto parecchi sassolini dalle scarpe. Uno su tutti? Mai giocato nelle Nazionali giovanili. O non convocato o panchine. Zona Champions? Noi siamo forti di testa, altrimenti con una stagione come questa non staremmo lì attaccati. Ci rialziamo sempre. Conte non lascia nulla al caso, i dettagli diventano forza”.