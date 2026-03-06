Vergara al CorSera – “Nazionale? Ho parlato con Gattuso, ecco cosa mi ha chiesto”

Antonio Vergara sogna la nazionale. Dopo l’exploit con il Napoli, il centrocampista 23enne sogna di essere convocato dal ct Gattuso per far parte della squadra che avrà il compito di portare l’Italia ai mondiali dopo 12 anni. Ecco il suo pensiero in merito, svelato nella sua lunga intervista al Corriere della Sera:

“La cena con Gattuso è stata una soddisfazione. In questo momento ci sono tanti giocatori che meritano la Nazionale. Ma ci credo, lavoro. Provo a migliorare. Gattuso mi ha chiesto di continuare così.”