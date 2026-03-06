Napoli-Torino, Buongiorno: “Il momento brutto è alle spalle, ho pensato solo a lavorare! Ora puntiamo il 2° posto…”

Grande ex della sfida, Alessandro Buongiorno, ha commentato la vittoria per 2-1 col Torino dinanzi ai giornalisti presenti nella sala stampa dello Stadio Maradona:

“Siamo molto contenti per il risultato di stasera, dispiace aver preso ancora una volta goal, sappiamo che è un aspetto su cui dobbiamo migliorare ancora. Le palle lunghe ad Hojlund? Dipendono anche da come giocano gli avversari, Rasmus vince tantissimi duelli e ci da una grossa mano perché ci fa respirare, il Torino era una di quelle squadre che si chiude molto bene, per questo abbiamo cercato tanto il nostro riferimento davanti.

Milan? Considerando lo scontro diretto possiamo puntare anche al secondo posto, puntiamo sempre al meglio e daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo. Il mio momento brutto è finalmente alle spalle, ho sempre pensato solo a lavorare bene ed impegnarmi al 100%, concentrandomi sul lavoro sono migliorato ed ora sto bene. Inoltre, poter contare a centrocampo su giocatori come Gilmour o Lobotka davanti alla difesa, che ci aiutano a recuperare palla, ci fa sentire più al sicuro, questa sera è tornato anche Franck che col tipo di lavoro che fa ci darà una grossa mano“.