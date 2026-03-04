Sky – Anguissa pronto per la convocazione con il Torino! De Bruyne, si valuterà in questi giorni. McTominay svolge ancora lavoro personalizzato

L’infortunio di Stanislav Lobotka potrebbe costringere Antonio Conte ad iniziare per la prima volta in stagione un match senza nessuno dei FabFour. Però, per Napoli-Torino, va verso la prima convocazione da novembre André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense sta rientrando, così come Kevin De Bruyne, che dovrà però essere monitorato nei prossimi giorni. Più indietro Scott McTominay, ancora alle prese con i fastidi. Di seguito, ecco quanto riportato dal giornalista di Sky Francesco Modugno.

“Per la prima volta in questa stagione non partirà dall’inizio nessuno dei FabFour. Ma, dopo 4 mesi, c’è Anguissa che sta rientrando. Spera di farlo anche De Bruyne, quindi queste cose si mettono sulla bilancia. Si aspetta anche McTominay, che è però quello più indietro. Continua a svolgere lavoro personalizzato, ha un po’ di fastidi e noie, sta aumentano i carichi di lavoro e l’intensità. Al momento il borsino dice che Anguissa sarà convocato, per De Bruyne bisngerà valutare l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani, per McTominay il dubbio rimane. Con il Torino è pronto Gilmour che ha messo minuti e forza nelle gambe, e si adatterà Elmas“.

