Senza gioco non si va lontano

Di buono ci teniamo, e salutiamo con soddisfazione, i tre punti conquistati . Ma di positivo, o almeno di salvabile, c’è poco o nulla. Ed è giusto rimarcare tutto ciò che di negativo ha proposto la trasferta di Verona.

La squadra di Antonio Conte ha sempre faticato a sviluppare in modo continuativo un gioco veloce e pericoloso. Con le pesanti assenze — ormai una tassa fissa da pagare alla sfortuna fino al termine della stagione — il problema si è acuito, e le prestazioni opache, lente e senza lampi si sono moltiplicate.

Quest’anno sono poche le gare veramente all’altezza — quasi tutte contro le prime della classe — e molte di più quelle scialbe e deludenti.

Pesano le assenze, certo, ma incidono anche il modulo e, soprattutto, le soluzioni che si devono trovare e provare in allenamento. Così come la preparazione delle partite e le consegne affidate ai giocatori.

Il mister, in questo momento, ha a disposizione una squadra da sesto-settimo posto, non di più: inutile illudersi. Ma ciò dovrebbe bastare e avanzare per conservare un’impronta di gioco riconoscibile e per battere senza patemi i derelitti scaligeri.