Il Mattino – Aggressione ad alcuni tifosi del Napoli dopo il gol di Lukaku

Secondo il quotidiano Il Mattino, una quindicina di tifosi del Napoli sarebbero stati aggrediti ed accerchiati da un gruppo di tifosi del Verona. L’episodio é avvenuto nel settore della tribuna Ovest dello Stadio Bentegodi (destinato agli ospiti istituzionali), e tra le persone coinvolte c’era anche l’ex procuratore aggiunto della FIGC, Marco Di Lello. Tempestivi gli interventi degli steward del Verona che hanno evitato che la situazione degenerasse, mentre i tifosi sono stati scortati fuori dallo stadio. Nel frattempo, identificati alcuni facinorosi e non é da escludere la possibilità che siano denunciati.