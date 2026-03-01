CorSport – McTominay, Anguissa e De Bruyne potrebbero tornare a disposizione contro il Torino

Il Napoli aprirà la 28a giornata di Serie A ospitando il Torino al Maradona venerdì sera, e potrebbe essere la partita che vedrà rientrare alcuni giocatori importanti per Conte. Come riportato dal Corriere dello Sport, la partita contro gli uomini di D’Aversa potrebbe essere quella del rientro tra i convocati di Scott McTominay, Frank Anguissa e Kevin De Bruyne. Dunque, manca sempre meno al ritorno dei Fab Four a centrocampo (Lobotka, Anguissa, De Bruyne, McTominay) che non giocano insieme dal primo minuto dall’1 ottobre 2025 (Napoli-Sporting Lisbona 2-1 in Champions League).
McTominay non gioca dalla trasferta contro il Genoa del 7 febbraio per un problema al polpaccio, Anguissa non gioca dalla trasferta contro il Bologna del 9 novembre 2025 per un grave infortunio alla coscia ed anche per dei problemi con la schiena, mentre De Bruyne non gioca dalla partita interna contro l’Inter del 25 ottobre 2025 per una lesione di alto grado al bicipite femorale.