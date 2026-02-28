Beukema: “Voglio dare il massimo e migliorare ogni giorno. Sulla partita…”

Ecco le dichiarazioni di Beukema a Dazn nel pre-partita di Verona – Napoli:

Sul suo stato d’animo: “Sento la fiducia in ogni partita, voglio dare il massimo e migliorare ogni giorno. Ora mi sento molto bene, è passato un po’ di tempo e sono pronto ad aiutare la squadra”.

Sulla partita: “Abbiamo preparato bene la gara, rivedendo i momenti in cui dobbiamo essere più attenti, soprattutto nelle fasi chiave. Dobbiamo creare più occasioni e segnare di più, ma anche essere concentrati quando non abbiamo la palla”.