    Beukema: "Voglio dare il massimo e migliorare ogni giorno. Sulla partita…"

    Marco Vitiello
    Ecco le dichiarazioni di Beukema a Dazn nel pre-partita di Verona – Napoli:

    Sul suo stato d’animo:Sento la fiducia in ogni partita, voglio dare il massimo e migliorare ogni giorno. Ora mi sento molto bene, è passato un po’ di tempo e sono pronto ad aiutare la squadra”.

    Sulla partita:Abbiamo preparato bene la gara, rivedendo i momenti in cui dobbiamo essere più attenti, soprattutto nelle fasi chiave. Dobbiamo creare più occasioni e segnare di più, ma anche essere concentrati quando non abbiamo la palla”.

