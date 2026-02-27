Ufficiale – I convocati di Sammarco per il Napoli: rientrano Gagliardini, Valentini ed Akpa-Akpro

Sono usciti da poco i convocati dell’allenatore del Verona, Paolo Sammarco, per la partita in casa contro il Napoli in programma domani sera alle 18. Il tecnico lombardo ritrova Gagliardini e Valentini che rientrano tra i convocati dopo essere rimasti fuori tre partite per infortunio (rottura della costola per Gagliardini, problema muscolare per Valentini): rientra anche Akpa-Akpro tra i convocati che ha saltato la partita contro il Sassuolo per squalifica. Non ce la fa invece Lovric che non si é ripreso dall’affaticamento muscolare: é uno dei tanti indisponibili per Sammarco. Oltre agli squalificati Al-Musrati ed Orban, mancheranno anche Belghali, Lirola, Bernede e Serdar.
I convocati:
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
5 Edmundsson
6 Valentini
9 Sarr
10 Suslov
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
15 Nelsson
18 Bowie
19 Slotsager
21 Harroui
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
37 Bella-Kotchap
41 Isaac
63 Gagliardini
70 Fallou
90 Vermesan
94 Toniolo