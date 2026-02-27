Ufficiale – I convocati di Sammarco per il Napoli: rientrano Gagliardini, Valentini ed Akpa-Akpro

Sono usciti da poco i convocati dell’allenatore del Verona, Paolo Sammarco, per la partita in casa contro il Napoli in programma domani sera alle 18. Il tecnico lombardo ritrova Gagliardini e Valentini che rientrano tra i convocati dopo essere rimasti fuori tre partite per infortunio (rottura della costola per Gagliardini, problema muscolare per Valentini): rientra anche Akpa-Akpro tra i convocati che ha saltato la partita contro il Sassuolo per squalifica. Non ce la fa invece Lovric che non si é ripreso dall’affaticamento muscolare: é uno dei tanti indisponibili per Sammarco. Oltre agli squalificati Al-Musrati ed Orban, mancheranno anche Belghali, Lirola, Bernede e Serdar.

I convocati:

1 Montipò

2 Oyegoke

3 Frese

5 Edmundsson

6 Valentini

9 Sarr

10 Suslov

11 Akpa Akpro

12 Bradaric

15 Nelsson

18 Bowie

19 Slotsager

21 Harroui

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

41 Isaac

63 Gagliardini

70 Fallou

90 Vermesan

94 Toniolo