SportMediaset – Mario Rui torna in campo, é fatta con la Forte Virtus

14 aprile 2024: é la data dell’ultima partita giocata da Mario Rui con la maglia del Napoli e l’ultima partita giocata da lui in generale ad oggi. La partita é Napoli-Frosinone che termina con il risultato di 2-2 e l’espulsione del terzino portoghese nei minuti finali. Dopo aver saltato un turno per squalifica, Mario Rui parte dalla panchina nelle successive due partite di campionato per poi saltare le ultime due di campionato per un problema al ginocchio. All’arrivo di Conte, finisce fuori rosa per poi essere svincolato nel gennaio del 2025.

Dopo un anno senza squadra inizia una nuova avventura per Mario Rui: come riportato da SportMediaset, il terzino portoghese ex Empoli, Roma e Napoli ha firmato un contratto con la Forte Virtus, squadra della terza serie degli Emirati Arabi Uniti. Ad allenare la squadra é Andrea Tedesco che ha anche allenato le giovanili del Napoli (il Napoli Under 18 nella stagione 2022/23 ed il Napoli Under 19 nella stagione 2023/24).