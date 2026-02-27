Serie A, anticipi e posticipi dalla 28a alla 30a giornata: due partite di venerdì per il Napoli

La Lega Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le date e gli orari dalla 28a alla 30a giornata di campionato. In queste il Napoli sarà impegnato in casa contro il Torino e contro il Lecce, e poi in trasferta contro il Cagliari. La partita contro i granata si giocherà venerdì 6 marzo alle 20:45, mentre quella contro gli uomini di Di Francesco si giocherà sabato 14 marzo alle 18:00. Infine, la trasferta al Sant’Elia si giocherà venerdì 20 marzo alle 18:30.

GIORNATAPARTITADATA
28esimaNapoli-TorinoVenerdì 6 marzo ore 20:45
29esimaNapoli-LecceSabato 14 marzo ore 18
30esimaCagliari-NapoliVenerdì 20 marzo ore 18:30
