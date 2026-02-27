Napoli – Torino Primavera 0-1: Azzurrini nei guai, i granata sono solo a -2 adesso

Dopo la sconfitta interna nello scontro diretto per la salvezza contro il Torino, la situazione diventa preoccupante: é la quarta sconfitta consecutiva per il Napoli Primavera, che adesso si trova al quindicesimo posto a +2 proprio sui granata quartultimi che hanno accorciato sugli Azzurrini con questa vittoria. Continua, invece, l’ottimo momento di forma del Torino che ottiene la sua seconda vittoria consecutiva, dopo quella ottenuta nel Derby della Mole contro la Juventus settimana scorsa (2-0).

Per i padroni di casa esordisce dal primo minuto Milton Pereyra che si mette subito in mostra: passano 2 minuti e l’argentino serve Gorica che, però, calcia fuori ad un metro dalla porta. Dopo lo spavento iniziale, la squadra allenata da Francesco Baldini comincia con il passare dei minuti ad entrare in partita. Dopo un occasione da gol per il Napoli da calcio di punizione (parata di Carrascosa al termine di una mischia), il Torino risponde con un colpo di testa di Gabrielloni che sfiora la traversa. Ci prova anche il Napoli con un colpo di testa di Milton Pereyra che sfiora il palo, ma intanto i ritmi rallentano.

Dopo aver sfiorato il gol con Sandrucci (respinta di Ferrante), i granata trovano il gol del vantaggio direttamente da calcio di punizione. A batterlo é Sandrucci, che beffa Ferrante sul palo lontano: Torino in vantaggio, 0-1 (33′). Gli Azzurrini provano a reagire con Borriello che, dopo aver saltato Carrascosa e Tonica, calcia fuori. Tuttavia, il Torino sembra più organizzato dopo il gol, mentre il Napoli sembra aver accusato il colpo. Nel frattempo, in tribuna, ci sono anche Giovanni Manna (ds del Napoli) ed Antonio Sinicropi (Club Manager del Napoli): sono al Giuseppe Piccolo per seguire il Napoli Primavera, ma anche per osservare Milton Pereyra.

Nonostante un buon inizio di secondo tempo, gli Azzurrini non hanno particolari occasioni per segnare il pareggio, se non un tiro da fuori di Milton Pereyra che esce di poco. Intanto, Rocco prova a correre ai ripari facendo qualche cambio: entrano Baridò per Gorica, Cimmaruta per Milton Pereyra e Raggioli per Genovese. Il Torino, però, gestisce bene il vantaggio e vuole provare a chiudere la partita: ma neanche gli uomini di Baldini riescono a creare particolari occasioni da gol.

Nei minuti finali il Napoli va due volte vicino al gol in pochi secondi: prima Baridò va via a mezza difesa avversaria prima che pallone venga rimpallato in corner al momento del tiro, poi sugli sviluppi dell’angolo Santer devia un tiro di Cimmaruta che finisce sul palo. I padroni di casa cercano in tutti i modi di segnare il gol del pareggio grazie a qualche giocata di Baridò, ma i granata riescono ad evitare di subire gol, e provano a chiudere la partita in contropiede, senza successo.

Finisce, dunque, 0-1 per il Torino che si porta a -2 proprio dal Napoli che adesso é costretto a guardarsi alle spalle. Per la squadra di Rocco é la quarta sconfitta consecutiva in campionato dopo quelle arrivate contro Fiorentina, Parma e Milan.