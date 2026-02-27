Modugno: “Tegola Anguissa, non recupera per Verona! I dettagli”

Bisognerà ancora aspettare per il rientro di Anguissa con il Napoli: come riportato dal giornalista di SKY Sport, Francesco Modugno, il centrocampista camerunense salterà anche la partita di domani contro il Verona al Bentegodi alle 18. Anguissa non gioca da novembre contro il Bologna, prima della lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra riportato durante il ritiro con la Nazionale Camerunense. Di seguito, ecco le parole di Modugno:

“Anguissa si é allenato, é rientrato in gruppo: mercoledì ha disputato 45 minuti nell’allenamento congiunto col Giugliano. Antonio Conte ha scelto per la prudenza, per il buon senso, di intesa con il calciatore e lo staff medico. Anguissa deve pazientare un pò“.