Alvino a Radio Crc – “Napoli – De Bruyne, la volontà è quella di proseguire insieme: il belga ha un desiderio”

Carlo Alvino, giornalista, ai microfoni di Radio Crc ha riportato delle importantissime novità in merito al futuro di Kevin De Bruyne. Infatti, dopo il grave infortunio subito lo scorso ottobre, diversi rumors lo vedevano via dal Napoli già al termine di questa stagione. Invece, secondo quanto riferito dal giornalista, la volontà del calciatore e del club azzurro sarebbe quella di proseguire insieme. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Mi risulta che sia il calciatore che il Napoli abbiano voglia di proseguire insieme. Da parte del belga non dico ci sia una voglia di rivalsa dopo quanto è accaduto in questa stagione, ma la volontà di lasciare una impronta importante anche nel capoluogo campano“.