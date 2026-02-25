Politano a Crc: «C’è amarezza per l’Atalanta, ma andiamo avanti. Infortuni? Pesano, ma chi ha giocato si è fatto trovare pronto. Quarto di centrocampo? Per me cambia poco, voglio giocare»

Matteo Politano, calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Crc, emittente partner della società. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.
- Atalanta-Napoli, quanta amarezza c’è? «C’è amarezza. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel secondo abbiamo trovato una rete che poi ci è stato annullato per un errore evidente sottolineato un po’ da tutti. Accettiamo le decisioni e andiamo avanti».
- Contro la Dea avete segnato da palla inattiva. Come lavorate su queste situazioni? «Ci lavoriamo tanto, specie il giorno prima della partita. In queste sfide i piazzati diventano fondamentali».
- Alisson Santos? «È un giocatore giovane e di qualità. Si è ambientato benissimo, ora cerchiamo di metterlo a suo agio. Siamo contenti del suo arrivo».
- Stai giocando da quarto di centrocampo. Che richieste ti fa Conte? «A me cambia poco, l’anno scorso facevo lo stesso lavoro. Cambia poco, magari devo difendere di più ma a me va bene così».
- Gli infortuni? «Pesano, sono stati tanti. Non abbiamo mai avuto tutta la rosa al completo. Potevamo essere più su, ma chi c’è stato ha dato tutto e ha fatto il massimo. Ora siamo ancora lì a lottare per la Champions. Non sarà facile perché ci sono tante squadre forti, ma lo siamo anche noi».
- De Bruyne? «Sta bene, speriamo di riaverlo con noi il prima possibile».
- La settimana tipo? «Gestiamo come sempre. In questi primi 6 mesi ci siamo allenati di meno perché giocare ogni 3 giorni non è semplice. Ora abbiamo tutta la settimana per rimetterci a posto».
- Verona? «Dobbiamo ancora prepararla, perché abbiamo fatto due giorni tra forza e corsa. Tra oggi e domani inizieremo a prepararla, non dobbiamo sbagliare approccio e dobbiamo sbloccare subito. Se prendono fiducia, soprattutto in casa, diventano fastidiosi».
- Il calore dei tifosi? «Sono 6 anni che sono qui e non ci hanno mai abbandonato. Il divieto alle trasferte è una perdita per noi, averli fuori è importante. Speriamo di riaverli presto. Noi cerchiamo sempre di dare il massimo, qualcosa in più. A volte abbiamo vinto, altre perso, ma abbiamo sempre dato il massimo».
- Cena con Gattuso, Buffon e Riccio. Chi ha pagato? «Loro (ride, ndr). Ci siamo ritrovati con Gattuso, per fare due chiacchiere. È stata una bella cena».
- Vergara è pronto? «Me lo auguro per lui. È un calciatore forte, ora deve tapparsi le orecchie e pensare solo al campo».
- Il 30 marzo 2025 contro il Milan hai segnato il tuo ultimo gol… «Quest’anno non sto andando benissimo dal punto di vista dei gol. Vorrei portarne di più, ma non ci sono ancora riuscito. Ci sto lavorando, voglio contribuire».
- Un messaggio ai tifosi… «Noi daremo il massimo fino all’ultimo. Sono sicuro che facendo così arriveremo in Champions League».