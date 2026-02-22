Quest’anno andare in Champions sarà un’impresa

In pochi mesi, tanti sogni sono rimasti tali.

Dopo la meritata e per certi versi insperata conquista del tricolore lo scorso maggio, la società azzurra ha cercato di non ripetere gli errori commessi dopo il terzo scudetto. Tutto confermato, a partire dal tecnico Antonio Conte, principale artefice del miracolo sportivo. Cordoni della borsa aperti come non mai e campagna acquisti ricca di nomi e investimenti. Peccato che il responso del campo racconti un’altra storia. Troppi calciatori sopravvalutati — anche sotto il profilo mentale e comportamentale — e strapagati, con Lucca e Lang esempi emblematici.

Gli infortuni e la gestione delle rotazioni (temi su cui si tornerà a bocce ferme, perché strettamente legati anche alla preparazione fisica) hanno trasformato la stagione in un calvario. La rosa si è progressivamente impoverita e i risultati, tra campionato e percorso europeo, si sono rivelati deludenti. Questa è la realtà di oggi: una squadra orgogliosa e mai doma, ma oggettivamente povera dal punto di vista tecnico, con seconde linee che faticherebbero a trovare spazio anche in formazioni di seconda fascia.

La partita odierna è stata segnata dalle decisioni arbitrali: un dato triste, ma difficile da contestare. Nonostante ciò, l’Atalanta, squadra solida e completa ma non irresistibile, ha portato a casa il risultato grazie ai cambi. Samardžić ha messo in crisi il centrocampo azzurro e ha sovrastato Oliveira in occasione del gol decisivo. L’uruguaiano era entrato per sostituire Juan Jesus, già ammonito e in evidente difficoltà contro Scamacca. Infine, Bernasconi ha fatto il vuoto sulla corsia sinistra, con Politano mai realmente in grado di contenerlo.