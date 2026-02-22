Palladino: “abbiamo avuto momenti di difficoltà ma oggi c’è tanta autostima. Sul gol annullato…”

Ecco le dichiarazioni di Palladino nel post-partita di Atalanta – Napoli ai microfoni di Dazn:

Sulla crescita della squadra: “credo che la squadra abbia raggiunto grande consapevolezza. Solo tre mesi fa perdemmo contro il Napoli e abbiamo avuto momenti di difficoltà ma oggi c’è tanta autostima e vogliamo continuare a crescere.

Sul gol annullato al Napoli: “l’episodio l’ho visto e per quanto mi riguarda vedo solo che Hien affronta Hojlund uno contro uno, lui era in vantaggio sull’avversario e si vede una trattenuta chiara e per me non c’è nulla da dire su questo episodio. Capisco la posizione del Napoli ma non voglio stare qui a parlare di episodi perche abbiamo vinto contro un Napoli forte”.

Sulle tattiche usate in partita: “quando prepari una partita si preparano il primo tempo, il secondo tempo, i cambi e un eventuale espulsione. Volevamo essere più verticali e Sulemana ha stancato tutta la difesa del Napoli. Nel primo tempo siamo stati sterili poi ho messo Samardzic nella sua posizione in cui si trova meglio. Sono felice per lui perche ha avuto poco spazio, gli ho chiesto di riempire l’area e lo ha fatto benissimo”.