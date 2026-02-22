Manna: “Urge una riflessione, noi non ci lamentiamo ma vogliamo ciò che è giusto. E’ vergognoso”

Ecco le dichiarazioni del ds Manna a Dazn sull’arbitraggio di Atalanta – Napoli:

“E’ incommentabile tutto ciò. Non c’è nessun fallo sul gol e non capisco come faccia a fischiare, non c’è stato nemmeno un controllo. Dov’è il fallo qui? che ci sta a fare il Var? Siamo buoni e cari ma durante l’anno ci sono stati tanti episodi. Ci stiamo giocando la Champions in una stagione complicata e si annulla un gol senza niente. Urge una riflessione, noi non ci lamentiamo ma vogliamo ciò che è giusto, non ho parole è vergognoso. Sul rigore? hanno visto il contatto e lo hanno controllato ma non so perche non lo hanno fatto dopo. Il fischio di Chiffi lo ha visto solo lui. Non c’è stato nulla e non c’è stato nemmeno un check e si butta lui giù. Si arriva a fare una partita così a Bergamo in una stagione complicata e viene annullato un gol assurdo, per me è un paradosso e siamo stanchi. Ora bisogna spiegare ai nostri ragazzi tutto ciò in un momento di grande difficoltà. Il contatto non c’è e questo non va bene”.