    Manna: "Urge una riflessione, noi non ci lamentiamo ma vogliamo ciò che è giusto. E' vergognoso"

    Marco Vitiello
    DAZN - Manna: "Conte? Quel che dice va bene! Grande gara tra due grandi squadre, mercato? Ecco cosa dico"

    Ecco le dichiarazioni del ds Manna a Dazn sull'arbitraggio di Atalanta – Napoli:

    “E’ incommentabile tutto ciò. Non c’è nessun fallo sul gol e non capisco come faccia a fischiare, non c’è stato nemmeno un controllo. Dov’è il fallo qui? che ci sta a fare il Var? Siamo buoni e cari ma durante l’anno ci sono stati tanti episodi. Ci stiamo giocando la Champions in una stagione complicata e si annulla un gol senza niente. Urge una riflessione, noi non ci lamentiamo ma vogliamo ciò che è giusto, non ho parole è vergognoso. Sul rigore? hanno visto il contatto e lo hanno controllato ma non so perche non lo hanno fatto dopo. Il fischio di Chiffi lo ha visto solo lui. Non c’è stato nulla e non c’è stato nemmeno un check e si butta lui giù. Si arriva a fare una partita così a Bergamo in una stagione complicata e viene annullato un gol assurdo, per me è un paradosso e siamo stanchi. Ora bisogna spiegare ai nostri ragazzi tutto ciò in un momento di grande difficoltà. Il contatto non c’è e questo non va bene”.

