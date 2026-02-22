La gara la vince l’Atalanta, ma non la perde solo il Napoli

Clamoroso quanto accaduto oggi pomeriggio a Bergamo. Due errori incredibili del direttore di gara indirizzano in modo decisivo il risultato e rovinano l’ennesima domenica a chi tiene ai colori azzurri e a chi ama il gioco del calcio.

Nel primo tempo, con gli azzurri in vantaggio grazie al colpo di testa di Beukema, Højlund prova a divincolarsi in area, ma trova l’opposizione di Hein che, con le gambe, lo ostacola fino a provocarne la caduta. Chiffi vede il fallo e fischia il calcio di rigore, non clamoroso ma netto.

I colleghi al VAR lo richiamano (perché?) e l’arbitro, dopo aver visionato l’episodio al monitor di campo, decide di annullare la massima punizione.

Ci è stato sempre detto che il VAR deve intervenire solo nei casi di “chiaro ed evidente errore”. In questo caso, Hein ostacola fallosamente il centravanti azzurro e la valutazione dell’intensità del contatto spetta all’arbitro di campo. Perché il VAR interviene allora?

Perché a Chiffi viene mostrata solo l’immagine da dietro, mentre l’altra angolazione — trasmessa dalle TV nei replay — evidenzia chiaramente come con le gambe il difensore cerchi il contatto per frenare l’attaccante che lo sta superando?