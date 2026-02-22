    Hien: “Hojlund mi ha tenuto il braccio, è fallo. Su Palladino…”

    Ecco le dichiarazioni di Hien a Dazn nel post-partita di Atalanta – Napoli:

    Sul gol annullato al Napoli: “secondo me è fallo. Non mi piace parlare di queste cose ma lui ha tenuto il mio braccio. Questo è calcio alcuni diranno che non è fallo ma per me lo è”.

    Sul duello con Hojlund: sempre difficile giocare contro questi attaccanti molto forti. Hojlund può andare in profondità e incontro quindi è più difficile con lui ma penso di aver fatto dato il massimo”.

    Sulla gestione Palladino: “il mister ci ha sempre dato tanta fiducia anche dopo le sconfitte e questa è una dimostrazione di forza del nostro gruppo”.

