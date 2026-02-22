DAZN – Conte: “Per McTominay dovete parlare con i dottori, De Bruyne é un discorso a parte”

In attesa della partita di Serie A tra Atalanta e Napoli, l’allenatore della squadra Partenopea, Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

“Sarà una partita in cui ci vorrà tanta energia, perché sono due squadre che non lesinano energie durante la partita. Sia l’Atalanta che noi vogliamo dominare la partita, non siamo quel tipo di squadra che si mette nella propria metà campo ad aspettare, difendere e ripartire. E’ inevitabile che quando fai queste tipo di partite sono importanti i duelli.

Anche l’Atalanta ha imprevedibilità e tecnica in attacco: Sulemana é un giocatore che, se ti viene dentro sullo scarico, diventa devastante. Lo stesso Zalewski o Samardzic, quindi nell’Atalanta ci sono tanti giocatori bravi che possono fare questo”.

Per il discorso dei recuperi dovete parlare con i dottori, io McTominay non lo vedo in campo con noi dalla partita con il Genoa quando é uscito, quindi non si é mai allenato con noi. Ha un infiammazione al tendine però non si capisce quando può rientrare. De Bruyne é un discorso a parte, guardate Lukaku quanta fatica sta facendo per recuperare da quell’infortunio grave che ha avuto. Aspettiamo che rientri, poi ci saranno i tempi di recupero che non credo saranno brevissimi così come non lo sono per Romelu. Sono infortuni gravi, infortuni seri dove purtroppo devi sperare che in stagione non ti accadano, altrimenti rischi di perdere per l’intera annata il calciatore che hai a disposizione“.