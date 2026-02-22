Atalanta-Napoli 0-1 dopo 45′, la sblocca Beukema per i Partenopei

Termina il primo tempo alla New Balance Arena con il Napoli in vantaggio per 0-1 contro l’Atalanta.
I padroni di casa cercano subito di rendersi pericolosi con alcuni cross bloccati da Milinkovic-Savic, ed un colpo di testa di Hien sugli sviluppi di un calcio d’angolo, che finisce alto. La partita si fa equilibrata nei primi minuti di gara con qualche giocata di Zalewski da un lato, e Vergara ed Alisson Santos dall’altro: tuttavia, non arrivano particolari palle gol per le due squadre.
La partita si sblocca dopo 18 minuti: cross di Gutierrez da calcio di punizione, e Beukema anticipa tutti di testa portando il Napoli in vantaggio, 0-1. Pochi minuti dopo segna anche Alisson Santos, ma il brasiliano ex Sporting Lisbona é in fuorigioco di 3 metri, rete annullata.
I padroni di casa provano a reagire, ma gli uomini di Conte resistono grazie soprattutto ad una prestazione solida da parte di Juan Jesus in difesa. Dall’altro lato i Partenopei provano ad approfittare di qualche disattenzione degli avversari: Hojlund riceve palla da Vergara, ma calcia alto da posizione defilata sulla sinistra.
Dopo aver provato a creare qualche problema alla difesa Partenopea, l’Atalanta ha la sua prima vera occasione da gol con Sulemana che riceve palla da Krstovic ed entra in area, ma Milinkovic-Savic respinge il tiro del calciatore ghanese. Ci riprova pochi minuti dopo l’ex Southampton con un tiro rasoterra potente, bloccato da Milinkovic-Savic.
Poco prima dell’intervallo il Napoli ottiene un rigore per un contatto tra Hojlund e Hien in area. Ammonito Hien, ma l’arbitro annulla rigore ed ammonizione dopo aver controllato l’azione al VAR. Subito dopo, Alisson Santos sfiora un gran gol dopo aver saltato Scalvini e Krstovic, ma calcia addosso a Carnesecchi.
Il primo tempo si chiude, dunque, con il Napoli in vantaggio grazie al gol di Beukema. I Partenopei stanno disputando un’ottima prestazione soprattutto difensivamente, e dovranno provare a resistere agli attacchi dell’Atalanta anche nel secondo tempo.