Sky Sport – Confermata l’assenza di McTominay per la partita di domani. Ecco la scelta di Conte sulle fasce…

Dopo le ultime indiscrezioni McTominay, come riportato da Sky Sport, salta ufficialmente la trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. Lo scozzese non è partito col resto della squadra e si è optato per un recupero più sicuro data la grande importanza che ha l’ex United nella squadra e dato anche che ha ancora fastidio alla gamba.

Al momento il ballottaggio a centrocampo è tra Gilmour ed Elmas che potrebbero essere schierati in coppia con Lobotka ma per ora risulta favorito il macedone dato che anche l’ex Chelsea è appena rientrato dall’infortunio per pubalgia che lo ha tenuto lontano dal campo per molto tempo.

Sulla fascia non ci sarà ne Spinazzola ne Politano che potrebbero riposare e far spazio a Gutierrez e Mazzocchi con il neo arrivato Santos che va a completare il tridente d’attacco con Vergara e Hojlund.