SKY – Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli, possibile chance da titolare per Alisson Santos

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Atalanta a Bergamo domenica alle 15, in una partita che può essere fondamentale nella lotta per la Champions League. I Partenopei vengono dal pareggio interno contro la Roma, mentre la Dea viene dalla sconfitta in Champions League a Dortmund di mercoledì sera. La redazione di SKY Sport anticipa quali potrebbero essere le formazioni di Atalanta-Napoli.

Partendo dall’Atalanta, é ballottaggio in attacco tra Krstovic e Scamacca: al momento il favorito é l’ex Lecce. La difesa dovrebbe essere a tre con Kolasinac sul centrosinistra affiancato da Scalvini e Djimsiti, mentre in porta ci sarà il solito Carnesecchi. A centrocampo dovrebbe esserci Bernasconi sulla sinistra, mentre sulla trequarti Zalewski é il favorito per affiancare Samardzic. Intanto, De Ketelaere e Raspadori hanno proseguito con le loro rispettive terapie di recupero

Per quanto riguarda il Napoli, é in forte dubbio la titolarità di McTominay che ha già saltato la partita contro la Roma per un problema al tendine del gluteo. Al suo posto Conte dovrebbe confermare Elmas sulla mediana, mentre Gilmour non sembra ancora pronto per partire dal primo minuto. In difesa torna Juan Jesus dopo aver saltato la Roma per squalifica (espulso contro il Genoa), mentre gli esterni a centrocampo dovrebbero essere Mazzocchi e Gutierrez. Infine, alle spalle della punta Hojlund, potrebbe essere Alisson Santos ad affiancare Vergara.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladini

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte