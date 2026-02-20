Napoli, come stanno gli infortunati? Da Anguissa a De Bruyne, ecco i possibili tempi di recupero

Ormai è il tema principale della stagione del Napoli, il che la dice lunga: gli infortuni. Termine che mette ancora oggi ansia al tifoso azzurro, data l’impressionante molte di stop subiti dai nostri calciatori. Al momento, sono fermi ai box Anguissa, De Bruyne, McTominay, Neres, Rrahmani e Di Lorenzo. La domanda cardine è: quando rientreranno (e se rientreranno) in campo? Cerchiamo di dare delle tempisitiche:

Anguissa: problema alla schiena, fermo da novembre. Negli ultimi giorni sono arrivati dei segnali incoraggianti. Possibile rientro: INIZIO MARZO.

De Bruyne: rienterà a Napoli questo weekend per iniziare la fase di riatletizzazione, servirà ancora del tempo. Possibile rientro: FINE MARZO.

McTominay: totale incertezza sulle sue condizioni, il fastidio al tendine sembra non passare. Possibile rientro: FINE FEBBRAIO-INIZIO MARZO.

Neres: dopo l’operazione al tendine, difficile rientrerà in campo in questa stagione. Possibile rientro: STAGIONE FINITA.

Rrahmani: tormentato da fastidi muscolari, l’ultimo sembra essere più grave del previsto, data la lesione di alto grado subita. Possibile rientro: MAGGIO-STAGIONE FINITA.

Di Lorenzo: anche lui sotto ai ferri come Neres, incertezza sui tempi di recupero. Possibile rientro: INCERTO, FORSE FINE APRILE.